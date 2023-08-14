ПСБ объявил о готовности начать выплаты через новую систему соцобеспечения военнослужащих

Как отметил председатель банка Петр Фрадков, поддержка военнослужащих и членов их семей, четкая и прозрачная система получения мер социальной поддержки и повышение качества обслуживания являются вопросами особого государственного внимания

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. "Промсвязьбанк" (ПСБ) завершил интеграцию с системой социального обеспечения военнослужащих и их семей, банк готов приступить к выплатам с использованием новой системы. Об этом сообщила пресс-служба ПСБ по итогам встречи председателя банка Петра Фрадкова с министром обороны России Сергеем Шойгу на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

"Внедрение системы обеспечит цифровизацию и унификацию процессов пенсионного и социального обслуживания военнослужащих, что в результате повысит качество обслуживания военнослужащих и существенно упростит процесс оформления выплат. ПСБ успешно провел все необходимые работы по интеграции с новой системой и обеспечил готовность к проведению выплат", - сообщили в пресс-службе.

ПСБ в рамках сотрудничества с Минобороны обеспечивает выплаты военных пенсий и социальных пособий, в том числе в новых российских регионах, осуществляет комплексное банковское обслуживание военнослужащих, включая льготное кредитование. Банк готовится к внедрению новой системы соцобеспечения, которая позволит вести централизованный персонифицированный учет, контроль каждой выплаты, говорится в сообщении.

Как отметил в ходе встречи Фрадков, поддержка военнослужащих и членов их семей, четкая и прозрачная система получения мер социальной поддержки и повышение качества обслуживания являются вопросами особого государственного внимания.

"Крайне важно, чтобы военнослужащие чувствовали социальную защищенность и всестороннюю поддержку со стороны государства в любой жизненной ситуации. ПСБ принимает активное участие в развитии экономически и социально значимых государственных проектов. Сейчас банк совместно с Минобороны внедряет новую систему социального обеспечения, которая станет важным и ответственным элементом государственных социальных гарантий", - сказал Фрадков, которого цитирует пресс-служба.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.