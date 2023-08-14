Цифровой двойник государства в сфере строительства планируют создать к 2030 году

Как сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Константин Михайлик, за это время государству и всем игрокам рынка строительства и эксплуатации недвижимости предстоит определить его характеристики и "правила игры"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Создание условий для формирования цифрового двойника государства в сфере строительства и эксплуатации недвижимости является одной из основных задач работы Минстроя РФ до 2030 года, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Константин Михайлик на конференции ВЭБ, посвященной развитию отечественных IT-решений в стройкомплексе.

"Основной задачей, которую мы ставим перед собой, является создание условий для формирования цифрового двойника государства. Это сложное комплексное понятие, которое мы делим на цифровой двойник объекта, цифровой двойник региона и цифровой двойник государства в целом. В таком формате работы до 2030 года будут вестись", - рассказал он.

По словам заместителя главы Минстроя, за это время государству и всем игрокам рынка строительства и эксплуатации недвижимости предстоит решить две задачи. "Первое - в целом определить характеристики того, что такое цифровой двойник, и что нужно для того, чтобы его достигнуть. Министерству предстоит [разработать] правила игры, чтобы все работали в одной системе координат". - отметил Михайлик.

По его мнению, 2025 год станет вторым этапом импортозамещения в стройкомплексе, когда российские программные продукты прочно войдут в жизнь крупных корпораций, и на них станут массово переходить средние и малые компании. При этом, по его словам, импортозамещение - это не конечная цель, а промежуточный этап создания единой платформы, на которой будут сотрудничать вендеры с теми, кто использует российское ПО. Первым шагом в этом направлении стало создание в 2022 году индустриальных центров компетенций, которые объединили государство, разработчиков и заказчиков. "Это также станет большим вызовом для нас, потому что даже сейчас, на уровне 16-20 проектов тяжело моделирование, а представьте, их станет 160-200 или даже 1 600-2 000 игроков. Это будет крайне сложно, и интересный вопрос, и абсолютно другая инфраструктура для управления", - подчеркнул он

Первый этап преображения строительной отрасли, по словам замминистра, завершится в 2024 году, когда будут окончательно сформированы базовые линейки российских программных продуктов для проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений по трем направлениям: гражданское строительство, строительство линейных объектов и промышленное строительство.

Минстрой России ведет активный мониторинг в вопросах импортозамещения иностранного ПО. Со стороны министерства ведется системная работа в части формирования перечня ПО для градостроительства. Последнее обновление опубликовано 31 июля. В настоящее время перечень содержит уже более 300 российских программных продуктов, при этом часть из них уникальна, поскольку зарубежный аналог на территории России отсутствует.