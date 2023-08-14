Компания из Томска интегрировала систему голосового управления в самосвалы "Белаз"

Первые модифицированные самосвалы будут представлены в сентябре

ТОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Томская фирма "Энбисис" интегрировала систему голосового управления в карьерные самосвалы "Белаз", которые помогут водителям облегчить нагрузку и сосредоточиться на управлении. Первые модифицированные самосвалы будут представлены в сентябре, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Томская компания "Энбисис" реализует совместный проект с "Белазом". Это интеграция системы голосового управления карьерными самосвалами в бортовую информационную систему. Преимущества новой системы - облегчение нагрузки на водителя, повышение комфорта работы и сосредоточенности на процессе управления", - приводятся в сообщении слова губернатора Томской области Владимира Мазура.

По его словам, первый самосвал с голосовой бортовой системой будет представлен в сентябре на выставке, посвященной 75-летию завода.

Ранее Томский электротехнический завод также разработал для карьерных самосвалов "Белаз" электродвигатель дизель-генератора, который не имеет аналогов в России. До конца 2023 года планируется выпустить серию из 25 двигателей.

ОАО "Белаз" - управляющая компания "Белаз-холдинга", один из крупнейших в мире производителей карьерных самосвалов, занимает порядка 30% мирового рынка. Она также выпускает и другое оборудование для горнодобывающей и строительной отраслей. Предприятие расположено в городе Жодино Минской области Белоруссии.