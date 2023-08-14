В Петербурге вместо магазина Decathlon откроют термальный комплекс

Объем инвестиций составит 750 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Термальный комплекс "Термолэнд" появится на площадях ушедшей из России французской компании Decathlon в ТРК "Лето" в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник сообщил в пресс-службе застройщик ГК "Основа".

"ГК "Основа" заключила пакетную сделку с лидером в сфере брокериджа и управления торговой недвижимостью - компанией Malltech. В рамках этой сделки были подписаны договоры по строительству двух новых семейных термальных комплексов "Термолэнд" в Санкт-Петербурге и Новокузнецке", - говорится в сообщении.

Объем инвестиций составит 750 млн рублей. Открытие комплекса запланировано на середину 2024 года. Его общая площадь составит 10 500 кв. м, включая зону 5 500 кв. м под открытым небом.

Как сообщал ТАСС президент девелоперской группы компаний Александр Ручьев, ГК "Основа" планирует открыть около 50 комплексов "Термолэнд" в столичном регионе и крупнейших городах РФ в ближайшие несколько лет. Общий объем инвестиций может оставить примерно 30 млрд рублей.

Семейные термальные комплексы "Термолэнд" - городские курорты для круглогодичного отдыха людей всех возрастов. В каждом предусмотрены аквазоны с бассейнами и джакузи, велнес-центры, банные комплексы, детские зоны, кафе и бары.

Группа компаний "Основа" - девелоперская и инвестиционная компания, образованная в 2016 году бывшими акционерами застройщика "Мортон" после продажи своих акций.