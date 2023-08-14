ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке

Оно состоится 15 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Банк России проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 15 августа, сообщила пресс-служба регулятора.

"Во вторник, 15 августа 2023 года, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров - 10:30 по московскому времени", - сообщил ЦБ.

Ранее в Банке России сообщали, что угрозы финансовой стабильности в связи со снижением курса рубля по отношению к основным валютам нет.

В понедельник утром в ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 100 рублей, евро - 110 рублей. Юань торговался в районе 13,8 рубля.

ЦБ РФ на заседании 21 июля принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых. Очередное заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке запланировано на 15 сентября 2023 года.