"Автотор" начал выпуск кроссовера BAIC X55 в Калининграде

До конца года предприятие планирует освоить выпуск семи моделей BAIC

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступил к промышленному выпуску кроссовера BAIC X55, сообщила пресс-служба российской компании.

"С конвейера калининградского автомобилестроительного завода "Автотор" сошла первая партия автомобилей BAIC X55", - говорится в сообщении.

"Автотор" приступил к промышленному производству автомобилей бренда BAIC из Китая в апреле. До конца года предприятие планирует освоить выпуск семи моделей BAIC.

Подготовка к серийному производству новой модели велась с начала июня. В состав группы запуска вошли инженеры-технологи Инновационно-технологического центра "Автотора" и специалисты BAIC. На этапе подготовки к запуску производства были выполнены работы по разработке и внедрению операционных карт, в соответствии с технологическим процессом сконструирована и изготовлена специальная оснастка, проведено обучение персонала, занятого на производстве.

BAIC X55 - оснащен бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 л мощностью 188 л. с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией (7DCT). Такое сочетание позволяет кроссоверу разогнаться от 0 до 100 км/ч за 7,8 секунды и соответствовать экологическому стандарту Евро 6.

Особенной характеристикой автомобиля являются скрытые дверные ручки. При приближении к автомобилю с ключом, двери автоматически отпираются, а ручки выдвигаются; при выходе из автомобиля замки запираются, а ручки убираются также автоматически. Кроме того, на дверных ручках установлен режим защиты от обледенения. Кроссовер оснащен интеллектуальными системами безопасности: камера 360, помощник парковки, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, контроль полосы движения и слепых зон. В числе других опций - электропривод двери багажника с памятью и функцией бесконтактного открытия, двухзонный климат-контроль, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике.

О компаниях

"Автотор" - один из ведущих российских автопроизводителей, крупнейшее предприятие обрабатывающей промышленности Калининградской области. Компания основана в 1994 году. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Вносит весомый вклад в развитие индустриального потенциала региона, обеспечивая занятость более 30 тыс. работающих на автозаводе и в смежных отраслях. Его предприятиями произведено более 2,5 млн (более 200 моделей) автомобилей всемирно известных брендов.

BAIC - одна из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае, основана в 1958 году, штаб-квартира находится в Пекине, Китай. Материнская корпорация Beijing Automotive Group Co., Ltd. (теперь BAIC Group) занимает 162-е место в рейтинге Global Fortune 500. Бизнес BAIC охватывает исследования, разработки и производство транспортных средств, компонентов и запчастей, торговлю автомобильными услугами, финансы и инвестиции.