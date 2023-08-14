СМИ: забастовка персонала Ryanair привела к отмене 88 рейсов в Бельгии

По данным телеканала RTBF, эта ситуация затронула почти 15 тыс. пассажиров

БРЮССЕЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Забастовка персонала авиакомпании Ryanair привела к отмене 88 авиарейсов в Бельгии в разгар сезона отпусков. Об этом сообщил телеканал RTBF.

"88 рейсов, вылетающих и прибывающих в аэропорт Шарлеруа (второй по величине аэропорт королевства), аннулированы в понедельник и вторник в связи с забастовкой персонала Ryanair", - сообщил телеканал. По его информации, эта ситуация затронула почти 15 тыс. пассажиров. Это уже третья забастовка летного состава авиакомпании в Бельгии за последние 30 дней - предыдущие акции протеста прошли 15-16 июля и 29-30 июля.

Персонал требует от руководства компании выполнения обещаний по предоставлению дополнительных дней отпусков в обмен на снижение зарплаты в 2020 году в период пандемии COVID-19, а также повышения зарплаты до доковидного уровня с сохранением всех последующих индексаций.

Руководство авиакомпании уже заявило, что не намерено поддаваться давлению. Оно отметило, что смогло обеспечить выполнение примерно половины от запланированных рейсов (около 80) силами "небельгийского персонала".

Эта практика привлечения иностранных экипажей для выполнения рейсов из Шарлеруа также вызывает острое недовольство профсоюзов, которые назвали ее "социальным демпингом", подрывающим уровень оплаты труда бельгийских пилотов.