Рубль укрепился после анонса внеочередного заседания ЦБ по ключевой ставке

Курс доллара опустился ниже 99 рублей, евро - ниже 108 рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Рубль в ходе торгов на Московской бирже укрепляется к основным мировым валютам. Курс доллара опустился ниже 99 рублей, евро - ниже 108 рублей, свидетельствуют данные биржевой площадки.

Ранее Банк России сообщил, что проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 15 августа.

По данным на 17:22 мск, доллар находился на уровне 99,84 рубля (+0,41%), евро - на уровне 108,8 рубля (+0,02%). В то же время юань снижался на 0,26%, до 13,66 рубля. К 17:44 мск доллар торговался на отметке в 98,73 рубля (-0,71%), а евро снижался на 1,08%, до 107,6 рубля. Юань находился на уровне 13,519 рубля (-1,29%).

До этого в ходе сегодняшних торгов курсы доллара и евро превышали 101 рублей и 111 рублей соответственно впервые с марта 2022 года.