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обновлено 14 августа, 15:00
Колебания курса рубля

Рубль укрепился после анонса внеочередного заседания ЦБ по ключевой ставке

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Курс доллара опустился ниже 99 рублей, евро - ниже 108 рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Рубль в ходе торгов на Московской бирже укрепляется к основным мировым валютам. Курс доллара опустился ниже 99 рублей, евро - ниже 108 рублей, свидетельствуют данные биржевой площадки.

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Ранее Банк России сообщил, что проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 15 августа.

По данным на 17:22 мск, доллар находился на уровне 99,84 рубля (+0,41%), евро - на уровне 108,8 рубля (+0,02%). В то же время юань снижался на 0,26%, до 13,66 рубля. К 17:44 мск доллар торговался на отметке в 98,73 рубля (-0,71%), а евро снижался на 1,08%, до 107,6 рубля. Юань находился на уровне 13,519 рубля (-1,29%).

До этого в ходе сегодняшних торгов курсы доллара и евро превышали 101 рублей и 111 рублей соответственно впервые с марта 2022 года. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
© Информационное агентство ТАСС
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