В Калининградской области в 2024 году планируют ввести курортный сбор

Планируемая сумма сбора составит 100 рублей в сутки с человека, начиная со второго дня пребывания в регионе

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области планируют ввести курортный сбор в регионе в 2024 году. Об этом заявил в прямом эфире Центра управления регионом "ВКонтакте" министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

"Мы его [курортный сбор] планировали вводить чуть ранее. У нас готовы все документы для того, чтобы оперативно и быстро внести необходимый законопроект в наше законодательное собрание. <...> Ввести мы его планируем, если получится, то со следующего [2024] года", - сказал Ермак.

Региональный министр уточнил, что планируемая сумма курортного сбора - 100 рублей в сутки с человека, начиная со второго дня пребывания в регионе. Сбор не будет взиматься с жителей Калининградской области и льготных категорий граждан, к которым, в частности, отнесены дети. Также от курортного сбора будут освобождены организованные группы спортсменов, которые прибывают в регион на соревнования или сборы, такие же правила касаются участников культурных мероприятий. Несмотря на это, курортный сбор станет существенным источником поступления средств от туристической отрасли, которые будут направлены на развитие туристской инфраструктуры в регионе.

О планах ввести курортный сбор в области региональные власти сообщали еще 2021 году, но сроки его ввода переносились из-за неурегулированности вопроса в законодательстве. Сейчас, как сообщил Ермак, президент РФ поручил разработать нормативную базу, по которой право введения туристического сбора будет передано в регионы. "Ждем решения со стороны федерального центра", - сказал он. Ранее опрос Центра управления регионом показал поддержку введения курортного сбора большинством жителей региона. За него высказались 80% опрошенных.