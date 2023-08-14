Чистая прибыль РСХБ по МСФО в I полугодии составила рекордные 15,3 млрд рублей

Этот показатель превысил более чем в три раза результат за весь 2022 год

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Россельхозбанка" (РСХБ) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января - июня 2023 года составила рекордные 15,3 млрд рублей, превысив более чем в три раза результат за весь 2022 год (5 млрд рублей), сообщается в материалах кредитной организации.

Согласно отчету, активы группы на 30 июня 2023 года составили 4,559 трлн рубля, увеличившись за шесть месяцев на 297,7 млрд рублей (+7%). Размер собственного капитала группы по МСФО на 30 июня 2023 года достиг 295,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 5,8%, в первую очередь, за счет роста чистой прибыли.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) по сравнению с началом года вырос на 5%, до 3,6 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) увеличился за первое полугодие текущего года на 7%, до 3 трлн рублей. Розничный кредитный портфель незначительно сократился (на 4,3%) - до 564,2 млрд рублей, что, как уточняет РСХБ, соответствовало риск-подходам группы и приоритету кредитования клиентов агропромышленного комплекса (АПК).

Кредитный портфель "Россельхозбанка" в сегменте АПК за первую половину 2023 года увеличился на 85,4 млрд рублей (на 4,3%) и на 30 июня составил 2,087 трлн рубля. В том числе портфель кредитов, выданных экспортно ориентированным компаниям АПК, возрос на 59,7 млрд рублей (на 10,5%) и достиг 627,6 млрд рублей. Объем предоставленных кредитов на сезонные работы увеличился в первом полугодии 2023 года на 5,9% к аналогичному периоду прошлого года и превысил 412,5 млрд рублей. Как уточнил зампредседателя РСХБ Константин Стырин на конференц-звонке с журналистами, доля NPL 90+ (кредиты с просрочкой более 90 дней) продолжает оставаться в пределах 6% (на начало 2023 года 5,7%).

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов по результатам отчетного периода выросли на 213 млрд рублей (на 6,3%) и составили 3,576 трлн рубля. Средства юридических лиц (включая государственные органы власти) по сравнению с концом 2022 года увеличились на 115,7 млрд рублей (на 6,8%) и составили 1,816 трлн рубля (без учета средств государственных органов власти средства юридических лиц увеличились на 36,2 млрд рублей, или на 2,6%, и составили 1,429 трлн рубля). Депозиты и текущие счета населения возросли с начала года на 97,3 млрд рублей (на 5,8%), до 1,760 трлн рубля.

Рост кредитования при сохранении качества кредитного портфеля способствовал существенному росту процентных доходов группы: чистый процентный доход по результатам первого полугодия 2023 года составил 60,3 млрд рублей против 39,3 млрд рублей годом ранее.