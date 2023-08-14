В ДНР утвердили порядок обеспечения граждан жильем по договорам найма

По словам председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству регионального парламента Владислава Бердичевского, закон в том числе регулирует вопросы переселения граждан из непригодных для проживания жилых помещений, а также признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР) в понедельник принял региональный закон, регламентирующий обеспечение по договорам найма жильем проживающих на территории республики граждан. Об этом сообщается на сайте народного совета.

"Проект закона определяет порядок ведения органами местного самоуправления учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. Кроме того, законопроект устанавливает отдельные категории граждан, имеющих право на получение жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда", - приведены в сообщении слова председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству регионального парламента Владислава Бердичевского.

Как отметил Бердичевский, закон регулирует также вопросы переселения граждан из непригодных для проживания жилых помещений, а также признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

В ходе заседания закон принят депутатами в двух чтениях в целом и вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, отмечается на сайте.