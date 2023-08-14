Тюменская область намерена полностью перейти на отечественное ПО в 2025 году

Сейчас его доля в регионе составляет 80%

ТЮМЕНЬ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Тюменской области планируют полностью перевести регион на программное обеспечение отечественной разработки в 2025 году. Сейчас его доля в регионе составляет 80%. Об этом сообщил журналистам губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции, посвященной 79-летию образования региона.

"Что касается программного обеспечения, то там уже 80% - это российское. Потихонечку двигаемся к тому, чтобы в 2025 году уже полностью перейти на российское [ПО]", - сказал он.

Глава региона добавил, что все государственные информационные системы Тюменской области уже на 100% российские, недавно область перешла на отечественную систему внутреннего документооборота. Кибератаки, совершенные в 2023 году на ресурсы Тюменской области, никак не повлияли на их работу, утечек данных не произошло, добавил он.

В октябре 2022 года глава региона сообщал, что с 2017 года в Тюмени действуют системные меры поддержки IT-компаний - налоговые льготы, сниженная аренда госимущества. Это создало условия для развития местных IT-компаний, стартапов. Также он отмечал, что регион системно работает по развитию кадров для IT-сферы.