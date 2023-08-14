Генпрокуратура предложила ввести единую фасовку товаров против манипуляций с ценами

Ведомство предупредило производителей, поставщиков и продавцов социально значимых товаров об ответственности за обман граждан, злоупотребления и ценовые сговоры

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России предложила ввести единые требования к фасовке продовольственных товаров, чтобы предотвратить манипуляции и ценовой обман с социально значимыми товарами. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Участники рынка, которые скрывают от населения достоверную информацию о товаре и вводят в заблуждение относительно изменения его реальной стоимости, своими действиями могут спровоцировать социальную напряженность. В этой связи Министерству промышленности и торговли РФ предложено принять меры по урегулированию ситуации, в том числе путем введения единых требований к фасовке товара", - сообщили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова приняты меры по защите граждан от манипуляций с ценами на продовольствие. Генпрокуратура РФ предупреждает производителей, поставщиков и продавцов социально значимых товаров об ответственности за обман граждан, злоупотребления и ценовые сговоры.

Прокуроры регионов ориентированы на активное использование превентивных мер реагирования с целью противодействия указанным манипуляциям и обеспечения баланса интересов всех участников торговых правоотношений.