В ДНР утвердили порядок выделения социальной помощи нуждающимся

Он будет действовать с 1 января 2024 года

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР) в понедельник принял региональный закон, регламентирующий размер и порядок назначения социальной помощи, сообщается на сайте регионального парламента. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.

"Законопроект устанавливает размер, условия и порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с федеральным законом "О государственной социальной помощи". Он направлен на поддержку граждан, нуждающихся в оказании государственной социальной помощи, проживающих на территории ДНР", - приведены в сообщении слова председателя комитета Народного совета по труду, социальной политике и делам ветеранов Юлии Крюковой.

Она также отметила, что этот вид социальной помощи будет предоставляться малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного в регионе.

В ходе заседания закон принят депутатами в двух чтениях в целом, он вступит в силу с 1 января 2024 года.