Предприятия Мордовии будут работать в кооперации с тульским НПО "Сплав"

Как отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, "соглашение позволит вывести региональную производственную кооперацию на качественно новый уровень"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Два предприятия Мордовии будут работать в кооперации с тульским научно-производственным объединением (НПО) "Сплав", занимающимся разработкой реактивных систем залпового огня. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между Саранским приборостроительным заводом, Саранским механическим заводом и предприятием "Сплав" (Тула) в рамках международного военно-технического форума "Армия-2023", сообщает пресс-служба главы Республики Мордовия.

"В марте этого года мы по приглашению губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина были в регионе с деловой миссией, это переросло в сотрудничество. Мы используем компетенции и мощности предприятий для производства электронных блоков и комплектов механических частей изделий", - передают слова главы Мордовии Артема Здунова в пресс-службе.

Как отметил Дюмин, "соглашение позволит вывести региональную производственную кооперацию на качественно новый уровень", не уточнив при этом, какую именно продукцию будут совместно производить предприятия Тулы и Саранска.

НПО "Сплав" имени А.Н. Ганичева (Тула) разрабатывает реактивные системы залпового огня для сухопутных войск, военно-морского флота и воздушно-космических сил. В общей сложности на предприятии разработано 48 реактивных снарядов различного назначения.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.