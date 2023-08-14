В КЧР построят завод по добыче и переработке гранита к 2024 году

Ожидается, что предприятие будет производить более 2 тыс. тонн щебня

ЧЕРКЕССК, 14 августа. /ТАСС/. Строительство завода по переработке гранита запланировано в Урупском районе Карачаево-Черкесии (КЧР) к 2024 году. Ожидается, что предприятие будет производить более 2 тыс. тонн щебня, сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона.

"В Курджиново к 2024 году планируют запустить завод по переработке гранита. В планах - производство более 2 тыс. тонн различных групп щебня в смену, а также создание 80 новых рабочих мест для жителей района", - рассказала пресс-служба.

Как отмечается, территорию строительства нового завода в ходе рабочей поездки в Урупский район посетил председатель правительства КЧР Мурат Аргунов. Он обратил внимание, "предприятия по переработке являются приоритетными для предоставления мер поддержки в регионе".

В пресс-службе добавили, Аргунов проведет совещания в каждом муниципальном районе республики с целью оценки социально-экономического развития муниципалитетов и выявления проблемных вопросов.

"Итогом выездных совещаний станет составление индивидуальных инвестиционных паспортов по каждому муниципальному образованию. Паспорта будут содержать необходимую информацию о приоритетных и перспективных направлениях, показателях социально-экономического развития, имеющихся инвестиционных возможностях и не только", - заключили в пресс-службе.