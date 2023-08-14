Глава Марий Эл заявил, что иностранные партнеры проявляют интерес к региональной продукции

Речь идет о продукции Марийского машиностроительного завода, предприятиях "Ната-инфо" и "Санда-М", уточнил Юрий Зайцев

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Потенциальные иностранные партнеры в рамках международного военно-технического форума "Армия-2023" проявляют большой интерес к продукции трех предприятий, работающих в Марий Эл. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев, принявший участие в открытии мероприятия.

"Я ознакомился с продукцией, которую выпускают эти предприятия, хотя я на каждом из этих производств был сам, отрадно видеть, что гости выставки, в том числе потенциальные иностранные партнеры, проявляют огромное внимание и интерес к продукции", - сказал Зайцев. Он отметил, что речь идет о Марийском машиностроительном заводе, предприятиях "Ната-инфо" и "Санда-М", которые представляют республику на форуме. "Они имеют огромный потенциал, постоянно развивают производство, осваивают новые технологические линейки и выходят на новые рынки сбыта", - заметил глава республики. В частности, предприятия специализируются на выпуске светодиодных экранов, станков, энергосберегающих светильников, продукции для агропромышленного сектора в сотрудничестве с рядом ведущих научно-исследовательских институтов страны.

В этой связи глава Марий Эл выразил уверенность, что форум будет способствовать внедрению новых разработок, обмену опытом между представителями бизнеса, развитию оборонной и гражданской промышленности республики в целом.

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.