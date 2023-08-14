Герметичность электробусов в Москве тестируют в условиях искусственного ливня

До конца 2024 года в столицу поступит 1,2 тыс. электробусов отечественного производства

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Каждый электробус перед эксплуатацией тестируют на герметичность в камере "дождевания", сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"Как рассказал [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, на заводе СВАРЗ в цеху ПАО "Камаз" каждый электробус 20 минут проводит в камере "дождевания" - имитация тропического ливня помогает проверить на герметичность салон и основное электрооборудование на крыше", - говорится в сообщении.

До конца 2024 года в столицу поступит 1,2 тыс. электробусов отечественного производства в рамках крупнейшего в Европе контракта на закупку и обслуживание экотранспорта. "Вся техника проходит сертификационные испытания", - заверили в ГУП "Мосгортранс".