"Волга-Днепр" предложила Канаде мирно урегулировать ситуацию с арестованным Ан-124

Если спор не будет урегулирован в течение шести месяцев с момента получения Торонто уведомления, то компания официально инициирует арбитражное разбирательство, сообщили в пресс-службе грузового авиаперевозчика

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Крупнейший российский грузовой авиаперевозчик "Волга-Днепр" предложил канадским властям мирным путем урегулировать ситуацию вокруг незаконно арестованного самолета Ан-124. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Как ранее заявлял руководитель Росавиации Александр Нерадько, самолет "Волга-Днепр" вез гуманитарный груз по просьбе правительства Канады. В компании уточнили, что речь идет о перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая в феврале прошлого года. После разгрузки самолета в аэропорту Торонто ему запретили покидать воздушное пространство Канады.

"Крупнейший грузовой перевозчик России, авиакомпания "Волга-Днепр", подготовила и направила официальное уведомление властям Канады с предложением урегулировать спор в отношении арестованного Ан-124-100, находящегося в Международном аэропорту Лестера Б. Пирсона в Торонто с 27 февраля 2022 года", - отмечается в сообщении.

Предложение урегулировать ситуацию мирным путем было направлено премьер-министру Канады и его заместителю, генерал-губернатору, министру финансов, МИД, министру юстиции и еще нескольким официальным лицам.

"Волга-Днепр" направила официальное уведомление, в котором информирует Канаду о существовании спора между компанией и страной в связи с незаконным захватом грузового самолета Ан-124-100, а также предлагает властям страны урегулировать спор мирным путем в соответствии со статьей 9 соглашения между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций от 20 ноября 1989 года", - добавили в компании.

Если спор не будет урегулирован в течение шести месяцев с момента получения Канадой уведомления, то авиакомпания "Волга-Днепр" официально инициирует арбитражное разбирательство, отметили в пресс-службе перевозчика.