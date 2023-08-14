"Алкогольная сибирская группа" в I полугодии увеличила экспорт водки почти в 1,5 раза

Ее доля в общем объеме поставок крепких спиртных напитков на внешние рынки выросла с 4,4% до 11%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. "Алкогольная сибирская группа", один из крупнейших производителей водки в России, в первом полугодии 2023 года увеличила экспорт на 45%, или на 18 тыс. декалитров, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

"В первом полугодии 2023 года "Алкогольная сибирская группа" (АСГ) увеличила экспорт водки на 45% к аналогичному периоду прошлого года (плюс 18 тыс. декалитров), а ее доля в общем объеме поставок крепких спиртных напитков на внешние рынки выросла с 4,4% до 11%. В компании объясняют эти показатели расширением экспортного портфеля и выходом на новые рынки", - говорится в сообщении.

Директор по развитию стратегического портфеля АСГ Александр Курапов, слова которого приводит "Агроэкспорт", отметил, что для компании экспорт является одним из ключевых направлений. Так, АСГ вместо традиционных европейских рынков, которые с весны 2022 года оказались закрыты для российской водки, начала экспансию в страны Азии и Ближнего Востока.

"По итогам первого полугодия 2023 года продажи на этих рынках показали кратный рост к аналогичному периоду прошлого года - более 30 тыс. декалитров. Драйверами роста стали продажи продукции АСГ в Арабских Эмиратах, Малайзии, Иордании, Тайване, Индии и других странах", - указывает "Агроэкспорт".

В январе - июне 2023 года в 1,5 раза увеличились отгрузки брендов АСГ в страны ближнего зарубежья - в Казахстан, Азербайджан и Туркмению.

"С учетом темпов, которые мы набрали за первое полугодие в России и, особенно, на международных рынках, ожидаем продолжения и усиления роста по итогам 2023 года, а также укрепления наших позиций в списках самых продаваемых водок в мире", - отметил директор по развитию стратегического портфеля АСГ.