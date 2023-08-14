ФАС сообщила о поддержке обоснованных шагов для снижения волатильности цен на топливо

В ведомство не поступали предложения от Минэнерго по лицензированию экспорта нефтепродуктов, сообщили в антимонопольной службе

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает экономически обоснованные действия, направленные на снижение волатильности цен на нефтепродукты на внутреннем рынке России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

"Служба поддерживает принятие экономически обоснованных, необходимых шагов в целях снижения волатильности цен на внутреннем рынке", - отметили в ФАС, комментируя рассматриваемые властями меры по ограничению экспорта топлива.

При этом в антимонопольной службе подчеркнули, что в ведомство не поступали предложения от Минэнерго в части лицензирования экспорта нефтепродуктов. Ранее в Минэнерго ТАСС сообщили об обсуждении вопроса лицензирования экспорта бензина. Министерство уже его проанализировало, однако до сих пор ведется межведомственное обсуждение.

Минэнерго 24 июля также заявляло, что намерено пресечь схемы "серого" экспорта бензина и рассматривает возможность составления списка экспортеров топлива, что может привести к ограничению их количества. Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал это предложение и поручил продолжить работу по увеличению объемов предложения топлива на бирже.