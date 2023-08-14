На Украине прогнозируют дефицит бюджета в 2024 году на уровне 2023 года

В Минфине страны заявили, что активно работают над привлечением необходимой международной помощи

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Дефицит бюджета Украины в 2024 году ожидается на уровне текущего года. Об этом сообщили в министерстве финансов страны.

"Относительно финансирования дефицита государственного бюджета Украины в 2024 году [министр финансов Украины] Сергей Марченко отметил, что дефицит на следующий год прогнозируется на уровне 2023 года и Минфин Украины уже активно работает над привлечением необходимой международной помощи", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Марченко высказывал мнение, что в будущем году государственные расходы на военные цели и безопасность не уменьшатся, поэтому дефицит бюджета не снизится в сравнении с текущим годом. В свою очередь премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщал, что военные расходы украинского бюджета в 2023 году достигнут $48,7 млрд.

В июне Еврокомиссия объявила о намерении обеспечить бюджетное финансирование Украины в период с 2024 по 2027 год на уровне €50 млрд за весь период. Это составляет примерно €1,04 млрд в месяц, что не вполне соответствует заявленной цели "удвоения помощи", поскольку в 2023 году бюджетная помощь Евросоюза Киеву составляет €1,5 млрд в месяц.

В бюджете Украины на 2023 год ранее были запланированы расходы в 2,6 трлн гривен ($71,1 млрд), из них на безопасность и военные нужды было предусмотрено 1,14 трлн гривен ($31,2 млрд), что составляет 43% всех расходов, или 18,2% ВВП. При этом расходы на Минобороны были увеличены с 133,5 млрд гривен ($3,65 млрд) в 2022 году до 857,9 млрд гривен ($23,46 млрд) в 2023 году. В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета.