Предприятие Роскосмоса планирует подписать договора на производство деталей для авиапрома

По словам гендиректора Центра им. М. В. Хруничева Алексея Варочко, предприятие тесно взаимодействует с коллегами из Объединенной авиастроительной корпорации

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) планирует в ближайшее время подписать договора и начать производить детали для авиапрома, сообщил ТАСС гендиректор предприятия Алексей Варочко.

"В наших планах на ближайшую перспективу - договорные обязательства и производство деталей в интересах авиапрома", - сообщил Варочко.

По словам гендиректора Центра им. М. В. Хруничева, предприятие тесно взаимодействует с коллегами из Объединенной авиастроительной корпорации. "В частности, после изучения технического задания, представленного одним из предприятий авиаотрасли, мы подтвердили техническую возможность изготовления агрегатов и узлов", - добавил он.

В апреле Варочко сообщал в интервью ТАСС, что представители авиапрома обращались в Центр им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) по вопросу изготовления агрегатов и узлов для отрасли. На тот момент предприятие начало обсуждение касающихся данной темы вопросов, проводило технологическую проработку и определяло свободные мощности для возможного дальнейшего сотрудничества.

В советское время предприятие производило самолеты, в том числе самолеты-разведчики, истребители, бомбардировщики и пассажирские самолеты. В частности, было освоено серийное производство пикирующего бомбардировщика Пе-2. Во время Великой Отечественной войны на территории современного Центра Хруничева был образован авиационный завод № 23, который производил дальние, фронтовые и стратегические бомбардировщики.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.