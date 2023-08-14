Официальный курс аргентинского песо упал на 22% после праймериз

Больше всего голосов получил либертарианец Хавьер Милей, который ставит в центр своей кампании протест против политического истеблишмента страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 августа. /ТАСС/. Официальный курс аргентинского песо в понедельник снизился на 22% после прошедших в воскресенье праймериз. Об этом свидетельствуют данные на сайте государственного банка Banco Nacion.

В настоящее время за доллар предлагается 365,6 песо. В пятницу курс составлял 298,5 песо за единицу американской валюты.

Из-за действующих в Аргентине валютных ограничений в стране существуют несколько видов курса доллара. Курсы американской валюты, используемые на финансовом и черном рынке, также сильно выросли.

В воскресенье в Аргентине прошли праймериз, по итогам которых были определены кандидаты в президенты, которые примут участие в выборах 22 октября. Больше всего голосов (30,04%) получил либертарианец Хавьер Милей, которому опросы прогнозировали 3-4 место. Правительственный альянс "Союз ради родины", от которого выдвигается министр экономики Аргентины Серхио Масса, поддержали 27,27% избирателей. Ведущий оппозиционный альянс "Вместе за перемены", выдвинувший двух кандидатов на праймериз, суммарно получил 28,27% голосов. Его на выборах по итогам голосования будет представлять экс-министр безопасности Патрисия Буллрич.

Милей ставит в центр своей кампании протест против политического истеблишмента страны, который он называет кастой. В 2021 году политик говорил, что "не стал бы торговать" с Китаем, а только с "цивилизованной частью" мира, которой он считает Запад. Милей выступает за отказ от песо в пользу доллара и считает необходимым для борьбы с инфляцией упразднить Центробанк.