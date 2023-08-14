Казахстан может скорректировать прогноз добычи нефти из-за проблем с электроснабжением

Как отметили в пресс-службе Минэнерго республики, прогноз на 2023 год с учетом показателей за семь месяцев составляет 99,4% от плана

АСТАНА, 14 августа. /ТАСС/. Прогноз добычи нефти в Казахстане на 2023 год может быть скорректирован в связи с перебоями электроснабжения нефтедобывающих компаний в Мангистауской области. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

"В связи с перебоями на энергоисточниках по сегодняшний день отмечаем снижение добычи нефти в Мангистауской области, что в свою очередь отразится на прогнозе добычи нефти до конца года", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что прогноз добычи нефти на 2023 год с учетом показателей за семь месяцев составляет 99,4% от плана, или 90,5 млн тонн. По итогам 2022 года объем добычи нефти в Казахстане составил 84,2 млн тонн.

Нефтяным предприятиям Мангистауской области, где добывают около четверти нефти Казахстана, ограничили подачу электроэнергии из-за аварии на ТЭЦ Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК). В частности, 11 августа произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК, что привело к отключению потребителей в Атырауском и Мангистауском энергоузлах. Затем на теплоэлектростанции отключился блок № 3, было введено ограничение потребления электроэнергии для промышленных объектов и населения области.

В начале июля из-за проблем с электроснабжением в результате аварии на МАЭК приостанавливали добычу нефти на нескольких месторождениях в Мангистауской и Атырауской областях.