Эксперты прогнозируют, что ЦБ на внеплановом заседании поднимет ставку до 9,5-10,5%

Собеседники агентства считают, что рубль может укрепиться к доллару до отметки в 95 рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Банк России на внеплановом заседании во вторник может поднять ключевую ставку до 9,5-10,5%, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, ужесточение денежно-кредитной политики поддержит рубль - он может укрепиться к доллару до отметки в 95 рублей.

Ранее Банк России сообщил, что во вторник, 15 августа 2023 года, состоится внеплановое заседание совета директоров регулятора, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Анонс заседания на завтра, а не принятие решения день в день может указывать, что в ЦБ хотят дать четкую и подробную коммуникацию рынку по поводу своего решения, полагают специалисты.

При этом целью заседания станет "перелом атаки на рубль", а именно - снижение совокупного спроса и сокращение объема импорта, что может стабилизировать курс рубля. "В текущей ситуации нужно охлаждать спрос на импорт, оказывая давление на кредитование. Это в том числе могло бы помочь остановить волну ослабления рубля", - пояснил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС мир инвестиций" Василий Карпунин.

В Freedom Finance Global отметили, что внеплановое заседание ЦБ закономерно, ведь без экстренных действий, к очередной встрече руководителей ЦБ 15 сентября, доллар мог бы укрепиться до 120 рублей и выше, а евро был бы способен достичь как минимум мартовских исторических максимумов 2022 года. "Поскольку курс доллара превысил 100 рублей, а курс евро перешагнул через отметку 111 рублей, решение ЦБ РФ принять экстренные меры по стабилизации нацвалюты, не дожидаясь сентября, выглядит вполне закономерным", - пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Как сильно поднимется ставка

По прогнозам НРА, во вторник ставка будет повышена достаточно резко - на 200 б. п., до 10,5%. В ПСБ, "Финаме", "БКС Мир инвестиций" и Freedom Finance Global считают, что регулятор повысит ставку на 150 б. п., до 10%, а затем до конца года продолжит ужесточать монетарные условия. "Сдержать от более сильного ужесточения ЦБ может необходимость паузы - как раз на месяц, чтобы оценить ситуацию, и, если нужно, вновь поднять ставку в сентябре. Чрезмерное повышение ставки не требуется, так как нет рисков финансовой стабильности, как это было в феврале 2022 года", - пояснил Василий Карпунин.

Эксперты сходятся во мнении, что в дополнение к увеличению ставки вероятен возврат к более строгим валютным ограничениям. "В феврале - марте 2022 года вместе с повышением ключевой ставки вводились очень жесткие ограничения на вывод капитала и на обязательную продажу экспортной выручки. В июле этого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что в России стоит оставить только те валютные ограничения, которые существенны как ответ на санкции, остальные "нужно убирать", - отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Таким образом, важно, какие еще действия предпримет ЦБ. А именно, ужесточит ли контроль за движением капитала, объявит ли о скрытых интервенциях или изменит нормативы. "Просто рост ставки проблем не решит, а некоторые даже усугубит", - пояснил Табах.

Как повышение повлияет на рубль

Учитывая выросшие цены на нефть, увеличение притока валюты с лагом от экспортеров, ужесточение ДКП, а также отказ от покупки валюты по бюджетному правилу, курс пары доллар/рубль может вернуться к 90-95 рублей в ближайшие месяцы, отметили в "БКС мир инвестиций". В Freedom Finance Global считают, что если завтра ставку доведут до 10% годовых, доллар может скорректироваться до 95,5 рубля.