Эксперт: новый законопроект о концессиях обеспечит бесперебойную работу систем ЖКХ

Он также позволит решить проблему простоев в обслуживании городских систем, считает исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Станислав Лазарев

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Разработанный Минэкономразвития законопроект, вносящий изменения в ФЗ "О концессионных соглашениях", позволит обеспечить привлечение долгосрочного внебюджетного финансирования проектов в сфере ЖКХ и, таким образом, решить проблему простоев в обслуживании городских систем. Такое мнение высказал ТАСС исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Станислав Лазарев.

Согласно законопроекту, Минэкономразвития, муниципалитеты получат возможность продлять договоры с добросовестными компаниями по обслуживанию ЖКХ инфраструктуры городов, не объявляя новых аукционов.

"Предлагаемый законопроектом механизм позволит обеспечить пролонгацию договорных отношений по осуществлению теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения между добросовестным концессионером и концедентом в упрощенном порядке, что окажет положительный эффект на стабильность предоставления соответствующих ресурсов и на возможность привлечения внебюджетных средств на финансирование инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ", - сообщил Лазарев.

В ВЭБ.РФ подчеркнули, что новый законопроект о концессиях обеспечит бесперебойную работу систем ЖКХ. "Для ЖКХ важна долгосрочная устойчивая модель работы городского предприятия, качество и бесперебойность услуги, а значит, комплексная инвестиционная и производственная программа с решением накопленных и возникающих проблем - с модернизацией, текущей и созданием новой инфраструктуры, отвечающей планам и темпам развития города", - пояснили там.

В декабре 2020 года государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и ГК "Росводоканал" начали системную работу по модернизации структуры водопроводно-канализационного хозяйства страны. В настоящее время при финансовой поддержке ВЭБ.РФ уже идет модернизация систем водоснабжения и водоотведения в Южно-Сахалинске и Липецке. Всего в работе у госкорпорации находятся проекты в сфере ЖКХ в десяти городах. Их общая стоимость составляет 124 млрд рублей в ценах текущего года (346 млрд рублей в ценах соответствующих лет).