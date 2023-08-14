Самарский университет представил устройство для обнаружения дронов на форуме "Армия"

Тестирование проходит в боевых условиях

ТАСС, 14 августа. Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева представили на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" разработку одного из своих индустриальных партнеров - индивидуальное устройство по обнаружению дронов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"Ученые Самарского университета в рамках форума представили индивидуальное устройство по обнаружению дронов, макет малого космического аппарата радиолокационного наблюдения, турбореактивный радиоуправляемый двигатель для сверхлегких БПЛА, VR комплекс для обучения двигателестроению и многое другое. Индивидуальное устройство по обнаружению дронов разработано одним из индустриальных партнеров университета, причем тестирование проходит в боевых условиях", - сообщили в региональном правительстве.

С учетом обратной связи с передовой оборудование дорабатывают. "Частоты [БПЛА, используемых украинской стороной] меняют там очень часто", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время осмотра стенда Самарского университета. Разработчики заявили, что занимаются доработкой устройства.

На выставке также были представлены серийные дроны, оборудованные выносными комплексами управления, платами усиления сигнала. Они производятся индустриальным партнером вуза. Кроме того, в Самаре на базе 7-дюймового дрона создали комплекты для оперативной доставки грузов. Они работают на удалении до 6 км. Азаров сообщил, что обсудил с учеными программу составления дронов и необходимые меры поддержки.

На стендах, экспозициях, полигонах парка "Патриот" свою продукцию военного и двойного назначения представили в том числе самарские предприятия: "ОДК-Кузнецов", АО "Полимер", "Авиакор-авиационный завод", АО "Авиаагрегат", "Тяжмаш", "Жигулевский радиозавод" и завод "Коммунар", а также Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева. Делегацию региона возглавил Азаров.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе форума примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют поучаствовать 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.