В ЦБ заявили, что годовая инфляция в России продолжит повышаться

По итогам года она составит 5-6,5%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит повышаться, по итогам года составит 5-6,5%, следует из материалов Банка России.

"По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - отмечает ЦБ.

По данным регулятора, в среднем за последние три месяца потребительские цены росли темпом 0,61% месяц к месяцу, что в годовом выражении соответствует 7,6%.

ЦБ отмечает, что это сопоставимо с динамикой цен, наблюдавшейся во второй половине 2021 года на фоне ускоренного роста потребительского спроса.

По данным регулятора, перенос индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022 года уменьшил годовую инфляцию в июле 2023 года на 0,3 п. п. по сравнению с июнем.

Также, как указывает Банк России, в июле значительно более заметным стал эффект переноса ослабления рубля в потребительские цены. "Наиболее сильно он проявлялся в категориях с высокой долей импорта: фруктах, технике и электронике, автомобилях, зарубежном туризме. При этом ослабление рубля привело к увеличению издержек производства и по более широкому спектру товаров, что является фактором ускорения роста цен и в них", - отмечает регулятор.