В Чувашии соцучреждениям направили сэкономленные на госзакупках 1,3 млрд рублей

Средства пойдут на материально-техническое оснащение и ремонт объектов капитального строительства

ЧЕБОКСАРЫ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Чувашии с начала года сэкономили по результатам государственных и муниципальных закупок 1,3 млрд рублей. Эти средства дополнительно направлены на оснащение социальных учреждений и ремонт объектов капитального строительства, сообщила пресс-служба администрации главы республики.

"Результаты закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд позволили сэкономить [в январе - июле] 1,3 млрд рублей, что составляет 10% от начальной цены контрактов. Экономия направлена заказчиками на дополнительное материально-техническое оснащение социальных учреждений и проведение ремонта объектов капитального строительства", - отмечается в сообщении.

Руководитель Государственной службы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова на совещании в правительстве республики сообщила, что в январе - июле объем государственных и муниципальных закупок в регионе достиг 23,95 млрд рублей, что на 12% выше соответствующего прошлогоднего периода. За это время проведено 7 400 конкурентных закупок, из них 80% - в форме электронных аукционов. "Среди субъектов малого предпринимательства осуществлено закупок на 7,9 млрд рублей, или 55% от общего объема закупок. То есть каждая вторая закупка проводилась субъектом малого предпринимательства", - уточнила Колебанова.

По ее словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число несостоявшихся закупок снизилось более чем в три раза и составило 8% от общего количества. Первый вице-премьер республики, министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков на совещании в правительстве отметил отставание муниципалитетов от государственных заказчиков.

"Суммарный показатель контрактации на 1 августа составляет 67% против 60,3% за аналогичный период прошлого года. Это достаточно серьезное увеличение. Что касается федеральных средств, то их контрактация государственными заказчиками составляет порядка 96% в целом и около 76% по муниципалитетам. Это показатель некоего отставания", - сказал министр.

По его словам, будет проанализирована организация контрактной службы в муниципальных образованиях. Власти Чувашии планируют до конца года завершить мероприятия по централизации и цифровизации закупочной системы. Они начались в 2020 году с закупок для государственных и муниципальных нужд, в 2021 году приступили к централизации закупок малого объема.