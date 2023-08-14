Российские акции снизились на фоне анонса заседания ЦБ и укрепления рубля

Индекс Мосбиржи пытался закрепиться выше 3 200 пунктов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций большую часть понедельника активно рос, индекс Мосбиржи пытался закрепиться выше 3 200 пунктов, переписывая годовые вершины. Однако ближе к концу торговой сессии российские акции начали отступать от пиковых значений, а рубль перешел в активное укрепление.

В итоге индекс Мосбиржи завершил день снижением на 0,78%, до 3 131 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,85%, до 1 009,43 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 1,77%, закрывшись на отметке 97,66 рубля, евро - на 1,72%, до 107,05 рубля, юань - на 0,3%, до 13,39 рубля.

Причиной колебаний на рынке стало объявление внепланового заседания совета директоров Банка России - во вторник, 15 августа, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. "После анонса о проведении во вторник внеочередного заседания ЦБ по ключевой ставке, рубль резко перешел к укреплению, ведь наиболее вероятный итог - подъем ставки на 100-150 б. п., до 9,5-10%. На этом фоне прошла волна фиксации прибыли в акциях", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был в целом умеренно негативным. "Инвесторов тревожат слабость ключевых статмаркеров, монетарный фактор и острая геополитика. Цены на нефть сегодня хоть и проявляли неуверенность, курсировали на уровне $85-86 за баррель марки Brent", - добавил эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги "Черкизово" (+19,04%), акции "Русснефти" (+7,74%), бумаги ТМК (+1,92%), котировки "Газпром нефти" (+1,56%), акции ЛСР (+1,30%), привилегированные акции Татнефти" (+1,18%), бумаги "Фосагро" (+1,12%), котировки "Белуги" (+0,83%).

"Акции "Черкизово" резко выросли после объявления о заседании совета директоров компании по дивидендам за I полугодие 2023 года, которое состоится 15 августа. Обыкновенные акции "Русснефти" в понедельник подскочили без очевидных фундаментальных причин. На прошлой неделе совет директоров компании рекомендовал выплатить полугодовые дивиденды лишь по привилегированным бумагам", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Акции ТМК повышались перед выплатой в сентябре рекомендованных за I полугодие дивидендов за 2023 год в размере 13,45 рубля на бумагу. "Очевидно, инвесторы также рассчитывали на получение дивидендов от "Газпром нефти" и "Татнефти". Совет директоров "Татнефти" должен обсудить полугодовые дивиденды сегодня", - добавила Кожухова.

Совет директоров "Белуги" в понедельник уже рекомендовал выплаты за I полугодие текущего года в размере 320 рублей на акцию (текущая доходность 5,5%) с закрытием реестра 29 сентября.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки акции "Алросы" (-4,41%), акции НМТП (-3,97%), бумаги TCS Group (-3,47%), акции ПИК (-3,4%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-3,38%).

"Алроса" в понедельник сообщила о падении чистой прибыли по МСФО в I полугодии текущего года на 35% год к году, до 55,57 млрд рублей, и получении выручки в размере 188,2 млрд рублей (на уровне годовой давности). О промежуточных дивидендах компания пока не объявила, хотя мы не исключаем подобного сценария", - также пояснили в ИК "Велес капитал".

Прогноз на 15 августа

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 15 августа по индексу Мосбиржи - 3 100 - 3 225 пунктов, по курсу рубля к доллару - 95-99 рублей. В Freedom Finance Global считают, что завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 3 050 - 3 150 пунктов, пара доллар/рубль проторгуется в диапазоне 97-100 рублей, евро/рубль - в коридоре 108,5-111 рублей, юань/рубль - в интервале 13,2-13,6 рубля.

Завтра, помимо заседания Банка России, назначенного на 10:30 по московскому времени, тон общерыночным настроениям может задать блок данных из КНР, в том числе по промпроизводству, розничным продажам и безработице. В этот же день будет обнародован экономический прогноз Еврокомиссии, августовский индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW и сведения по розничным продажам в США, рассказал Бахтин.

В США квартальный отчет представит Home Depot. Из корпоративных событий вторника на отечественном рынке пройдут собрания акционеров Beluga Group и "Татнефти", в обоих случаях в повестке значится вопрос дивидендов за первое полугодие 2023 года.