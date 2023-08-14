Минэкономразвития разработало проект о возврате средств за туры мобилизованным гражданам

Принятие документа не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и других последствий, в том числе для субъектов экономической деятельности, говорится в проекте постановления

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ разработало проект постановления правительства России о порядке возврата средств за туристические путевки гражданам, призванным на военную службу в период с 24 февраля 2022 года. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления направлен на регулирование деятельности туроператоров в части исполнения ими обязательств по договорам о реализации турпродукта перед туристами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, либо поступившими на военную службу по контракту в период с 24 февраля 2022 года, либо заключившими контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в период с 24 февраля 2022 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

Проект постановления предусматривает внесение изменений в правила возврата средств туристам из фондов персональной ответственности туроператоров. В частности, в документе отражен порядок и сроки возврата средств мобилизованным гражданам. Проект разработан с целью приведения в соответствие нормативно-правовой базы правительства РФ актам высшей юридической силы. Его принятие не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и других последствий, в том числе для субъектов экономической деятельности, отмечается в документе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, вернуть средства, уплаченные туроператорам за неиспользованные путевки.

Граждане, призванные на военную службу по мобилизации или поступившие на военную службу в Вооруженные силы РФ по контракту с 24 февраля 2022 года, а также заключившие с этой даты контракт о добровольном содействии ВС России, наделяются правом требовать расторжения заключенного с туроператором договора и возврата уплаченной по нему денежной суммы в течение трех лет со дня заключения такого договора.