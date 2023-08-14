Медведев на примере работы ИИ "Яндекса" задался вопросом о лояльности этой компании России

Зампред Совбеза РФ обратил внимание на неоднозначность политики нейросети "Шедеврум", "отказавшейся" нарисовать вооруженного украинца

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на неоднозначность политики яндексовской нейросети "Шедеврум", "отказавшейся" нарисовать вооруженного украинца.

"Вот никак не пойму, "Яндекс" лояльная России компания или нет", - написал политик в своем Telegram-канале, рассказывая об опыте использования приложения в области искусственного интеллекта (ИИ) "Шедеврум".

Как пояснил Медведев, он попросил программу сгенерировать картинку. Он "вбил" в программу фразу "русский с автоматом в руках", она это сгенерировала. При этом когда зампред СБ РФ "вбил" фразу "украинец с автоматом в руках", программа не смогла это сделать. "Противоречит, мол, политике приложения", - заметил зампред СБ РФ. Он добавил, что теперь не знает - плохо это или хорошо. С одной стороны, по словам Медведева, это плохо, так как "русские - агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно". В то же время, с другой стороны, как отметил зампред СБ РФ, это является нормальным. "Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны", - написал Медведев.

"Шедеврум" - это нейросеть, генерирующая изображения по текстовому описанию, которое в настоящее время можно составить на русском, английском или казахском языках. Бета-версия приложения была запущена "Яндексом" в апреле этого года.

Как утверждается на сайте "Шедеврума", работа нейросети ограничена в плане отсылок к конкретным людям (чтобы никого не обижать и не становиться "генератором дипфейков"), а также по темам, связанным с политикой, религией, жестокостью, насилием и категорией 18+.