В МЭР заявили о готовности РФ продвигать туризм в Таджикистане через профильные ассоциации

В Минэкономразвития отметили, что число туристических поездок по итогам 2022 года между странами превысило показатели 2019 года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россия готова организовать продвижение поездок в Таджикистан через ассоциации туристических операторов. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ по итогам поездки замминистра Дмитрия Вольвача на форум "Памиринвест-2023", который состоялся в Таджикистане.

"Российский бизнес готов делиться своими наработками и компетенциями для развития туристической отрасли в Таджикистане. Также российская сторона готова организовать работу с ассоциациями туристических операторов России по продвижению туристических продуктов Таджикистана", - говорится в сообщении по итогам переговоров замминистра на форуме с председателем Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана Алишером Мирзонаботом.

В Минэкономразвития отметили, что число туристических поездок по итогам прошлого года между странами выросло и превысило показатели 2019 года, когда началась пандемия коронавируса.

Кроме того, Вольвач в ходе переговоров предложил предпринимателям ГБАО войти в состав российско-таджикистанского делового совета для развития инвестиционного взаимодействия.

В марте министр экономического развития России Максим Решетников и председатель Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Камолиддин Муминзод подписали дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма, которая предполагает в том числе совместную разработку туристических маршрутов.

Форум "Памиринвест-2023" прошел в Хороге в ГБАО 12 августа. По данным администрации области, в нем приняли участие более 400 человек, в том числе представители посольств различных стран в Таджикистане, а также государственных органов, бизнеса, общественных организаций.