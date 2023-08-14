В Бундестаге заявили, что газ из РФ нельзя заменить ни по цене, ни по надежности поставок

Как отметил депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре, "совершенно невозможно построить долгосрочные стабильные отношения с поставщиками из нестабильного региона Сахары или других африканских государств"

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Альтернативы российскому газу нет ни по цене, ни по надежности поставок. Такую точку зрения выразил корреспонденту ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре на просьбу прокомментировать, сможет ли Евросоюз компенсировать потери от отказа от поставок из РФ газом из Нигерии, который должен поступать в страны ЕС по планируемому Транссахарскому газопроводу.

"Российский газ невозможно заменить ни по цене, ни по надежности поставок", - отметил Котре. При этом он добавил, что "совершенно невозможно построить долгосрочные стабильные отношения с поставщиками из нестабильного региона Сахары или других африканских государств". "Серьезное стремление к этому показывает инфантильность германской и европейской политики, игнорирующей реальную ситуацию", - указал депутат.

Недаром, по его словам, идея проекта, насчитывающая десятилетия, до сих пор не реализована. "Африканский газ следует оставить в Африке, поскольку другие африканские страны также нуждаются в нем", - заключил Котре.

Соглашение о строительстве Транссахарского газопровода протяженностью 4 тыс. км для транспортировки газа из Нигерии в Алжир через Нигер было подписано властями трех стран еще в 2009 году. Однако реализация проекта неоднократно откладывалась, в том числе из-за деятельности повстанческого Движения за освобождение дельты Нигера. На момент заключения соглашения суммарный объем инвестиций в проект оценивался в $10 млрд.

В июле 2022 года на фоне энергокризиса в Европе Алжир, Абуджа и Ниамей подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий возобновление работы над проектом Транссахарского газопровода.