В США спрогнозировали снижение добычи сланцевой нефти в сентябре на 0,2%

Снижение объемов извлечения ожидается в четырех из семи нефтеносных районов, говорится в отчете американского Минэнерго

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Добыча сланцевой нефти в США в сентябре 2023 года по отношению к августу уменьшится на 20 тыс. баррелей (0,2%), до 9,415 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации Минэнерго США, опубликованном в понедельник.

Фактическая добыча сланцевой нефти в августе оказалась выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 9,435 млн б/с против оценки в 9,397 млн б/с.

Снижение объемов извлечения ожидается в четырех из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, указывается в отчете. Наибольшее снижение прогнозируется в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти в сентябре должно снизиться на 13 тыс. баррелей, до 5,799 млн б/с. Кроме того, сокращение добычи на 11 тыс. баррелей ожидается в формации Игл-Форд - до 1,109 млн б/с. В формации Анадарко снижение добычи составит 2 тыс. баррелей, до 434 тыс. б/с, в формации Аппалачи - 1 тыс. баррелей, до 158 тыс. б/с.

В формации Хейнсвилл, как ожидает Минэнерго США, показатель останется на прежнем уровне - 36 тыс. б/с.

При этом в Баккеновской формации прогнозируется увеличение добычи по сравнению с августовскими значениями на 4 тыс. б/с, до 1,21 млн б/с, а в Найобрарской формации - на 3 тыс. б/с, до 669 тыс. б/с.

Ранее Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2023 году на 200 тыс. баррелей, до 12,76 млн б/с. В 2024 году министерство ожидает добычу нефти на уровне 13,09 млн б/с (+230 тыс. баррелей к предыдущей оценке).