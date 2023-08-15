ЦБ и группа банков начинают тестировать цифровой рубль

Массовое внедрение такой формы национальной валюты ожидается в 2025 году

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Первый этап тестирования реальных операций с цифровыми рублями начнется 15 августа, Банк России ранее назвал дату начала тестирования и банки, которые будут в нем участвовать. При этом массовое внедрение цифровых рублей, вероятно, начнется с 2025 года.

Регулятор планирует провести пилот на реальных операциях с ограниченным количеством клиентов, то есть тестирование операций с цифровыми рублями в ближайшие годы. По мере доработки платформы цифрового рубля к ней планируется подключать все больше клиентов и банков. Однако в ЦБ неоднократно подчеркивали, что внедрение цифрового рубля будет постепенным и добровольным.

На первом этапе будут тестироваться активные операции - открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях. Как сообщали в ЦБ, в тестировании начнут участвовать порядка 600 физлиц и 30 юрлиц в 11 городах России.

Банк России также назвал 13 банков, которые подтвердили техническую готовность и будут участвовать в тестировании реальных операций с цифровыми рублями. Согласно списку ЦБ, в пилотную группу вошли Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", "Ингосстрах банк", ВТБ, ГПБ, "Киви банк", банк "Ак барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Синара", Росбанк и ТКБ банк.

Регулятор также видит в третьей форме национальной валюты потенциал для проведения международных расчетов. Банк России заложил возможность трансграничного международного взаимодействия при разработке цифрового рубля. Взаимодействие возможно двух видов: подключение платформы цифрового рубля к платформе цифровой валюты другой страны или создание общего, международного центра расчетов. В ЦБ отмечали, что ведут переговоры о возможной интеграции платформ национальных цифровых валют с заинтересованными странами.