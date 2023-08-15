"Швабе" показал на "Армии-2023" систему сверхдальнего мониторинга для охраны границы

Комплекс умеет обнаруживать, распознавать и идентифицировать различные объекты в любое время суток, рассказал гендиректор компании Вадим Калюгин

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) представил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" комплекс для обнаружения и распознавания объектов, созданный ОКБ "Астрон" (входит в "Швабе"). Об этом в интервью ТАСС на полях форума рассказал генеральный директор "Швабе", член бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

"Представлен оптико-электронный комплекс охраны протяженных границ от ОКБ "Астрон". Он умеет обнаруживать, распознавать и идентифицировать различные объекты - автомобили, беспилотники, людей и другие цели, причем в любое время суток", - сообщил Калюгин.

Как пояснили в пресс-службе холдинга, комплекс может быть использован автономно или интегрирован в системы обеспечения безопасности объектов, территорий, акваторий и воздушного пространства. "Система способна решать задачи сверхдальнего наблюдения, поэтому подойдет для охраны периметра и государственных границ", - добавил Калюгин.

В "Швабе" подчеркнули, что комплекс позволяет распознавать грузовой автомобиль на расстоянии до 10 км, человека - на дистанции до 5 км.

Разработка состоит из тепловизионных камер, ТВ-камеры с широким диапазоном дальности видеонаблюдения, дальномера и опорно-поворотного устройства. Программное обеспечение для непрерывной работы системы также создано специалистами ОКБ "Астрон".

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.

Полный текст интервью будет опубликован в 8:00 мск.