15 августа, 00:23

Рост ВВП Японии в годовом исчислении во втором квартале 2023 года составил 6%

Экономика страны демонстрирует рост уже третий квартал подряд

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Рост ВВП Японии во втором квартале текущего года составил 6% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют опубликованные правительством страны данные.

Согласно этим данным, рост ВВП страны в апреле - июне 2023 года составил 6% в годовом исчислении. При этом реальный рост ВВП с учетом инфляции составил 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Японская экономика демонстрирует рост уже третий квартал подряд.

Также по данным правительства Японии, во втором квартале 2023 года экспорт страны вырос на 3,2%, а импорт, напротив, сократился на 4,3%.

Согласно прогнозу японских властей, в 2023 году рост ВВП страны составит 1,3%. 

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