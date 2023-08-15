"Известия": более 2 тыс. компаний открылись в новых регионах РФ с начала 2023 года

Большинство организаций начали работу в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. По итогам января-июля 2023 года в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях было создано 2,2 тыс. юридических лиц (ЮЛ). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ФНС.

В Единый государственный реестр юрлиц за первые семь месяцев 2023 года были внесены записи почти о 3 тыс. компаний в новых регионах России (в статистике ФНС они обозначены как "юго-западные"), из них 2,2 тыс. созданы в январе-июле, а другие 793 ЮЛ были зарегистрированы "в установленных законодательством случаях (кроме создания и реорганизации)".

К 1 августа в новых регионах действовало 34,5 тыс. юрлиц. Большинство были открыты в ДНР (18,7 тыс.) и ЛНР (10,7 тыс.), при этом в 2023 году новые компании создавались чаще всего в Запорожской области (753) и ДНР (633), ссылается газета на статистику налоговой от 1 июля 2023 года.

"По данным ФНС, за первое полугодие 2023 года на территории юго-западных регионов было зарегистрировано около 50 тыс. налогоплательщиков. По итогам 2023 года общее количество новых плательщиков может достичь 100 тыс." - сообщил "Известиям" председатель донецкого регионального отделения "Деловой России" Геннадий Гальчук.

По словам заместителя руководителя ФНС России Константина Чекмышева, в июле в новых регионах было зарегистрировано более 110 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Президент России Владимир Путин 21 ноября 2022 года подписал закон, помогающий включить в российское правовое поле ЮЛ и ИП, действующих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Закон регулирует порядок ведения предпринимательской деятельности для лиц, которые в соответствии с реестрами новых субъектов зарегистрированы в качестве ИП. Те, кто уже вел бизнес на этих территориях и был включен в соответствующие реестры, могут продолжить ее до 30 июня 2023 года без обязательной перерегистрации. Для продолжения предпринимательской деятельности после 30 июня 2023 года нужно зарегистрироваться в качестве ИП в установленном законом порядке.