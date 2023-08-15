"Ремдизель" вдвое нарастил выпуск бронемашин З-СТС после увеличения штата

В течение 2022 года количество сотрудников предприятия выросло до 3,2 тыс., сообщили в компании

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "Ремдизель" после увеличения штата производства вдвое нарастил скорость выпуска новой машины З-СТС (защищенное специальное транспортное средство). Об этом ТАСС на форуме "Армия-2023" сообщил представитель компании.

"В прошлом году мы приступили к расширению производственных мощностей. У нас было 1,5 тыс. сотрудников, в течение 2022 года их количество выросло до 3,2 тыс.

На сегодняшний день мощности позволили нам вдвое увеличить количество выпускаемых машин З-СТС", - рассказал он.

Ранее главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович сообщал о том, что компания ради сохранения высоких темпов выпуска пока не модернизирует машину, хотя и прорабатывает подобные предложения.

"Ремдизель" начал разработку нового защищенного 10-местного автомобиля З-СТС "Ахмат" 27 марта 2022 года, работы заняли 25 дней. Машина собирается на серийной раме с использованием отечественных комплектующих с "надстройкой", аналогичной по классу защиты машинам "Тайфун", имеет колесную формулу 6х6 и рассчитана на эксплуатацию при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия, в том числе в горных районах на высоте до 4,5 тыс. м. Внутри нее возможно размещение как сидений экипажа, так и сиденья санитара и носилок для перевозки раненых.

9 мая 2023 года З-СТС впервые приняла участие в составе механизированной колонны во время парада Победы на Красной площади.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.