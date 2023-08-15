В Благовещенске планируют построить конгрессно-выставочный центр

Площадка позволит проводить деловые, общественные и развлекательные мероприятия международного уровня, отметили в правительстве Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 августа. /ТАСС/. Крупнейший в Амурской области конгрессно-выставочный центр (КВЦ) построят на набережной Амура в Благовещенске. В центре в том числе будет зал на 1,5 тыс. мест для совместных российско-китайских мероприятий. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

"Согласно проекту, большая часть площади [центра] будет отдана под конгрессно-выставочные мероприятия всевозможных форматов. Конгрессный зал сможет вместить не менее 1,5 тыс. человек. Крупнейшая площадка позволит проводить масштабные деловые, общественные и развлекательные мероприятия международного уровня", - говорится в сообщении.

Губернатор Амурской области Василий Орлов подчеркнул, что будущий центр позволит создать крупнейшую территорию российско-китайского делового и культурного сотрудничества. "Прошедший [в мае в Благовещенске] российско-китайский форум "АмурЭкспо" показал, что интерес иностранцев к нам в плане деловых и культурных активностей достаточно высок. Амурская область готова организовывать мероприятия серьезного уровня, но площадки, которая могла бы комплексно обслужить такие события, пока у нас нет", - привели в сообщении слова Орлова.

В новом КВЦ также организуют зоны экспо и фудкорта, эти площади займут более 10 тыс. кв. м. Остальное пространство отдадут под офисные, торговые помещения и паркинг.

"При проектировании учитывается опыт самых современных объектов в России и за рубежом. Фасад будет не только эффектным, но и удобным для эксплуатации в климатических условиях региона. В интерьере будут применены эффективные решения и износостойкие материалы с учетом высокой нагрузки при проведении массовых мероприятий. Архитектура будет дополнять единый облик проекта "Золотая Миля", - привели в сообщении слова заместителя генерального директора компании "Регион" Максима Токарева.

"Золотая миля" - участок намывной территории на набережной Амура площадью 40 га в Благовещенске. В соответствии с концепцией реконструкции набережной, она разделена на четыре участка. На одном построят канатную дорогу, на другом - новую городскую площадь Ленина. Проектом предусмотрено строительство музея российско-китайской дружбы, комплекса "Трибуна-Холл", фонтана с подсветкой.