В "Швабе" сообщили о передаче федерации пятиборья России 100 лазерных симуляторов стрельбы

Их создали специалисты Вологодского оптико-механического завода в рамках программы импортозамещения

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Федерация современного пятиборья России (ФСРП) в ближайшее время получит 100 новых лазерных симуляторов для тренировки прицельной стрельбы. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор "Швабе" (входит в Ростех), член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

"Лазерный симулятор для отработки навыков прицельной стрельбы - новый вид гражданской продукции холдинга. Его в рамках программы импортозамещения создали специалисты Вологодского оптико-механического завода по заказу Федерации современного пятиборья России. Именно ФСПР в ближайшее время будет передана первая партия в размере 100 единиц", - сообщил он.

Симулятор состоит из лучевого пистолета и оснащенной сенсорами мишени. Он позволяет отрабатывать навыки стрельбы как по статичной, так и по движущейся цели. По словам Калюгина, симуляторы тестировались в федерации в течение нескольких месяцев и получили хорошие отзывы от тренеров и спортсменов.

"В дальнейшем мы планируем выпускать симуляторы для спортивных школ, тиров и образовательных центров, где проводится стрелковая подготовка. Плановый объем производства - 1 тыс. единиц в год с возможностью расширения в зависимости от спроса", - добавил глава холдинга.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.