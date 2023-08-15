Хабаровский край и провинция Хэйлунцзян подписали меморандум об инвестиционном партнерстве

В числе перспективных отраслей - логистика, энергетика, торговля, автомобилестроение

ХАБАРОВСК, 15 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края и представители провинции Хэйлунцзян Китая будут развивать сотрудничество в сфере привлечения инвестиций. Подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между территорией опережающего развития (ТОР) в Хабаровском крае и экспериментальной зоной свободной торговли Хэйлунцзяна. Подписи под документом поставили представители Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Департамента коммерции провинции, передает корреспондент ТАСС.

"У нас был довольно существенный перерыв во взаимодействии с китайской стороной из-за ковидных ограничений, - сказал журналистам зампред правительства Хабаровского края - министр экономического развития Виктор Калашников. - Сейчас ограничения сняты, мы видим, что активность нарастает, и Хабаровский край включился в работу по наращиванию контактов и сотрудничества. <...> Мы представили информацию о ТОР, китайские партнеры презентовали возможности зоны свободной торговли".

Калашников добавил, что в сентябре в Дальневосточном форуме предпринимателей в Хабаровске участие примет большая делегация из Хэйлунцзяна. В рамках мероприятия планируется достигнуть договоренностей о реализации бизнес-инициатив. В числе важнейших проектов - совместное освоение острова Большой Уссурийский с открытием грузопассажирского пункта пропуска. "Эта работа в самом разгаре, [проект] в высокой степени готовности", - сказал Калашников.

Заместитель гендиректора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий сообщил, что меморандумом устанавливается определенное направление сотрудничества по привлечению китайских инвестиций, по созданию кооперационных цепочек между китайскими и российскими предприятиями. "Есть проработки в сфере производства стройматериалов в Хабаровском крае, где их производится довольно много и есть интерес к этому. <...> Строек довольно много по Дальнему Востоку, поэтому Хабаровск как центр производства стройматериалов может быть очень эффективен, и китайские коллеги это понимают", - сказал журналистам Скалий.

Генконсул Китая в Хабаровске Цзян Сяоян в беседе с журналистами в числе перспективных для реализации инвестпроектов отраслей назвал логистику, энергетику, торговлю, новые технологии в электронике и автомобилестроение.