Российский бренд Putin Team откроет магазины в Китае, Индии и ОАЭ

В дальнейшем планируется выход производителя на рынки Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, сообщил создатель марки Дмитрий Шишкин

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Российский производитель одежды Putin Team планирует начать международную экспансию, до конца 2024 года магазины компании откроются в Китае, Индии и ОАЭ. Об этом ТАСС сообщил создатель бренда Дмитрий Шишкин в ходе форума "Армия-2023".

"За два неполных года мы открыли больше 20 магазинов Putin Team в различных регионах России, от Калининграда до Владивостока. До конца 2024 года открываются 33 новых магазина с продукцией компании в российских городах-миллионниках. Следующим шагом в конце 2024 года станет открытие наших магазинов в Китае, Индии, ОАЭ. Бренд выходит на международный уровень. В дальнейшем планируем выход на рынки Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока", - заявил Шишкин.

По его словам, представители зарубежных стран проявляют огромный интерес к продукции бренда. "Зачастую среди зарубежных стран-партнеров, дружественных России, интерес к продукции Putin Team и спрос даже выше. Мы ведем в том числе интернет-торговлю и порой представители зарубежных стран покупают нашу продукцию даже чаще, чем россияне. Бренд имеет яркое название, а президент России входит в число самых популярных мировых лидеров в странах Азии и Ближнего Востока. Уверены, что спрос на продукцию будет высоким", - отметил Шишкин.

На форуме "Армия-2023" компания представила высокотехнологичную продукцию для повседневного использования. "Это в первую очередь функциональный, спортивный, городской кэжуал в стиле милитари. На "Армии-2023" представлены спортивные костюмы, жилеты, куртки, ветровки, бомберы, анораки, выполненные из влагонепроницаемых и непродуваемых тканей. Вещи отличаются эргономичным кроем, который позволяет комфортно чувствовать себя в любых условиях", - заявил основатель Putin Team.

Шишкин также сообщил, что в настоящее время компания занимается производством специальных патриотических коллекций для участников спецоперации. "Мы производим определенную продукцию, ряд специальных коллекций для людей, которые находятся на Донбассе. Это больше уже патриотический мерч для того, чтобы поддержать ребят. Речь идет о повседневной одежде - футболках, поло, кепках, непромокаемой одежде и так далее", - заявил он.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.