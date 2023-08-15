На Дальнем Востоке планируют увеличить число проектов с китайским участием

Перспективным направлением может стать сфера автомобилестроения

ХАБАРОВСК, 15 августа. /ТАСС/. Китайский бизнес увеличит свое присутствие на Дальнем Востоке, перспективной может стать сфера автомобилестроения. Об этом сообщил журналистам в Хабаровске заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Скалий.

"Будет увеличиваться [число проектов с китайским участием]. <...> Китай - номер один инвестор в сравнении с другими странами. Доля инвесторов с китайским участием постоянно растет, растет и география. Если раньше проекты были в Хабаровском крае, в Приморском крае, то сейчас они начинают появляться на территории всего Дальнего Востока, на Чукотке", - сказал Скалий.

Он сообщил, что за все время действия преференциальных режимов на Дальнем Востоке резидентами стали свыше 100 компаний с китайским участием либо полностью китайские. Пока с проектами заявляются в основном малый и средний бизнес соседних провинций. Создаются предприятия в деревообработке, добыче и переработке морских биоресурсов, в сельском хозяйстве. Есть также проекты в сфере производства строительных материалов, сервиса, обрабатывающей промышленности, строительной отрасли. Эти направления являются наиболее перспективными для развития на Дальнем Востоке, сказал спикер. Он отметил, что интересным для Китая может стать и автомобилестроение.

"Но нам нужно, чтобы приходил не готовый китайский автомобиль, а чтобы его здесь собирали с использованием их технологий, дизайна, комплектующих. Для обеспечения технологического суверенитета, развития промышленности, нужно локализовывать эти производства", - сказал Скалий, добавив, что это также обеспечит жителей Дальнего Востока работой.

По его словам, в настоящее время ведется ряд переговоров с некоторыми компаниями автопрома, обсуждаются вопросы рынка сбыта, организаций поставок. В перспективе можно было бы организовать кластеры, задействуя малые предприятия для производства комплектующих.

Во вторник в Хабаровске подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между территорией опережающего развития в Хабаровском крае и экспериментальной зоной свободной торговли Хэйлунцзяна. Генконсул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян в беседе с журналистами в числе перспективных для реализации инвестпроектов отраслей назвал логистику, энергетику, торговлю, новые технологии в электронике и автомобилестроение. Он отметил, что китайский автопром "развивается семимильными шагами" и выразил надежду на сотрудничество в этой сфере. "Очень надеюсь на то, что жители Хабаровского края сядут за китайский автомобиль", - сказал Цзян Сяоян.