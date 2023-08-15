Турпоток в административном центре Хайнаня за полгода вырос на 24%

Доходы местных компаний выросли на 25,3%

ХАЙКОУ /Китай/, 15 августа. /ТАСС/. Поток туристов в административном центре провинции Хайнань городе Хайкоу в первом полугодии достиг 13,3 млн человек, увеличившись в годовом исчислении на 24%. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

По ее сведениям, благодаря туристам доходы местных компаний и индивидуальных предпринимателей выросли на 25,3%, до 20,81 млрд юаней (порядка $2,9 млрд по текущему курсу). Количество гостей города, как отмечается, увеличивается на фоне диверсификации сферы услуг и в связи с расширением культурной программы.

Росту потока отдыхающих в этом году, в частности, способствовал приезд известных в КНР артистов, выступивших в Хайкоу. Среди них - популярный в Азии тайваньский певец Чжоу Цзелунь (также известен как Джей Чоу). Среди популярных музыкальных коллективов, недавно посетивших остров и привлекших к себе внимание фанатов со всего Китая, - группа Teens In Times, на концерты которой в городе пришло более 30 тыс. человек.

Как прокомментировало управление культуры и туризма Хайкоу, потребление остается важным стимулом развития местной экономики. Ключевую роль продолжат играть сектор беспошлинной торговли, крупные культурные и спортивные мероприятия.

На Хайкоу приходится примерно треть валового регионального продукта Хайнаня. Этот город с населением 2,8 млн человек - главный культурный и экономический центр провинции, активно развивающий сотрудничество с другими странами. Он выступает в качестве крупного международного транспортного узла, который способен ежегодно обслуживать грузопоток в несколько миллионов контейнеров. В соответствии с планом китайского правительства здесь формируется крупный кластер из штаб-квартир и представительств транснациональных компаний.