Выпуск машин на бывшем заводе Volkswagen может начаться до конца 2023 года

В мае германский автопроизводитель завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору в лице ООО "Арт финанс", которого поддерживает дилер "Авилон"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца 2023 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума "Армия-2023".

"Думаю, что до конца года это может произойти", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках запуска производства машин на бывшем Калужском заводе Volkswagen.

В мае германский автопроизводитель Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору в лице ООО "Арт финанс", которого поддерживает дилер "Авилон". Как сообщал позднее Мантуров, технологическим партнером "Авилона" на бывшей площадке Volkswagen в Калужской области выступит хорошо известный на рынке РФ китайский автопроизводитель.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России.

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