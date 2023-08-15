Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро

К 7:15 мск курс доллара ускорил снижение на 1,89% - до 95,82 рубля

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник вырос по отношению к доллару, евро и юаню по сравнению с закрытием предыдущей сессии, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара в первую минуту открытия торгов снижался на 5,46% - до 92,6 рубля, курс евро - на 3,18% - до 103,75 рубля, курс юаня - на 0,45% - до 13,33 рубля.

К 07:03 мск основные валюты значительно замедлили падение. Курс доллара снижался на 0,57%, до 97,1 рубля, евро - на 0,71%, до 106,29 рубля, юань находился на отметке 13,3 рубля (-0,71%).

К 7:15 мск курс доллара ускорил снижение на 1,89% - до 95,82 рубля, курс евро - на 2,39% - до 104,5 рубля. Курс юаня находился на отметке 13,083 рубля (-2,29%).

Ранее Банк России сообщил, что проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 15 августа.