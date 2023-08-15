Рост ВВП Казахстана в январе - июле составил 4,8%

Приток инвестиций вырос в транспорте, образовании, торговле, сельском хозяйстве и промышленности, сообщил министр национальной экономики страны Алибек Куантыров

АСТАНА, 15 августа. /ТАСС/. Показатель ВВП Казахстана в январе - июле текущего года вырос на 4,8%. Об этом сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров.

"По итогам января - июля текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,8%. В том числе рост в реальном секторе составил 4,6%, а в сфере услуг - 4,7%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь", - рассказал Куантыров.

По его словам, темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,4%. Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании - на 57,7%, образовании - на 24,3%, торговле - на 22,6%, сельском хозяйстве - на 21,3%, а также в промышленности - на 9%.

Рост ВВП Казахстана по итогам 2022 года составил 3,1%.